文化放送では、7月20日に特別番組『SPEEDデビュー30周年特別番組 ALL MY TRUE LOVE〜30年の感謝を込めて〜』（後1：00）を放送し、SPEEDの島袋寛子が出演する。【写真】美脚スラリ！3島袋寛子の新ビジュアル解禁1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「STEADY」「Go! Go! Heaven」「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発、日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEED。今年、デビュー30周年を迎える