weskiii（ウェスキー）が運営するオーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box（ビーボックス）」の、人気のシッピーカップシリーズよりディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のJessie（ジェシー）デザインと、Woody（ウッディ）デザインの替えストローが19日に発売される。【画像】ジェシーがキュートに微笑む！『トイ・ストーリー』コラボのシッピーカップキャラクターの世界観を大切にしながらも、b.boxらしい