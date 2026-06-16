【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】「日本代表の選手は会社員なのか？」そんな質問を4年ごとに韓国の野球選手、メディアから受ける。アジアの国と地域の選手が参加する4年に1度（※）のスポーツ大会、アジア競技大会（アジア大会）の愛知・名古屋大会が今年9月に行われる。「アジア版オリンピック」とも呼ばれるこの大会の野球競技に、韓国はプロ主力選手が出場。11日に代表24人が発表になった。一方、日本は2014