自衛官などの採用人数が6年ぶりに増加に転じました。防衛省によりますと、2025年度の自衛官などの採用人数は1万1177人で、前年度から1453人増加しました。採用人数が1万人を超えるのは3年ぶりで、前年度より増加するのは6年ぶりです。小泉防衛大臣は、増加の背景について自衛官の処遇改善などの「各種の施策が一定の効果を上げた」と述べた上で、「防衛力の基盤は人であり自衛官の人材確保は至上命題」と強調し、引き続き、人材確