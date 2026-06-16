【第2話1】 6月16日公開 第2話1を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月16日、漫画・ゆのこショウ氏、原作・霧笛ノト氏によるマンガ「近畿霊務局」第2話1をCOMIC Y-OURSで公開した。 第2話1では、白石がサタコから得た情報をもとに、トイレの花子さんがいる廃校舎へ向かう。そこで待っていたのは、協力関係にあるはずの神社からの銃撃だった……。 「近畿霊務局」のペー