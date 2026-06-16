M!LKによるゴールデン帯初の冠バラエティ『M!LKの爆裂ミッション』が、7月7日22時より放送される。 （関連：新着MVランキング：M!LK「アイドルパワー」に宿る愛のメッセージ大ヒットの先へ突き進む5人の現在地） 今回の冠番組決定は、メンバーへサプライズとして知らされた。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間のリアクション映像がTBS公式YouTubeにて公開されてい