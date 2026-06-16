ツクルバが大幅反落している。１５日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、売上高を１２０億円から１１５億円（前期比４２．０％増）へ、営業利益を３億７０００万円から１億３０００万円（同５２．６％減）へ、最終損益を１億７０００万円～２億２０００万円の黒字から５０００万円の赤字～収支均衡（前期１億６００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。 中古・リノベーシ