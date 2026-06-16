ＭＴＧがジリ高歩調となっている。同社はきょう、宿泊市場向けアメニティアイテム「ＲｅＦａＣＯＭＦＯＲＴＳＥＲＩＥＳ（リファコンフォートシリーズ）」の出荷を７月から開始すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS