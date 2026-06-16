「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１６日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」２位となっている。 キオクシアは４連騰で９万７０００円台まで上値を伸ばし、未踏の１０万円大台を視界に入れる展開。時価総額は５３兆円前後まで膨張、トヨタ自動車との差を一段と広げている。前日の米国株市場でマイクロン・テクノロジー＜MU＞が急騰、サンディスク＜SNDK＞