ポエックが３日続伸している。１５日の取引終了後に、受変電設備工事を手掛けるマルコ電機技術（兵庫県たつの市）の全株式を７月３１日に取得し、子会社化すると発表したことが好感されている。 ポエックグループが展開する水処理、防災、モーター修理、造船などの社会インフラ関連領域と、マルコ電機技術の技術・顧客基盤は親和性が高いことから、今後グループ各社との連携を通じた事業シナジ