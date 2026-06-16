開催：2026.6.16 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 11 - 2 [パイレーツ] MLBの試合が16日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとパイレーツが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するパイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズで試合は開始した。 2回裏、9番 ジェフ・マクニール 3球目を打ってレフトへのタ