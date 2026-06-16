◇MLB ドジャース-レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは7回にベテランのミゲル・ロハス選手がソロホームランを放ち、勝ち越しに成功しました。3−3の7回、代打で登場したロハス選手は、スティーブン・マッツ投手の初球をとらえ、レフトの頭を越える2号ソロを記録。37歳ベテランの勝負強い一振りで勝ち越しに成功しました。チームは序盤に3点の劣勢となりますが、2回にカイル・タッカー選手の3ランで同点。その