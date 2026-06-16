◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は大会5日目、グループステージG組とH組の第1節が行われ、いずれの試合も終盤まで緊迫した実力伯仲の展開となりました。G組からは強豪ベルギーが登場。エジプトに先制を許す苦しい展開となりましたが、後半21分にオウンゴールで同点に追いつきドロー。イランはニュージーランドに二度リードを奪われながらも粘りをみ