海外メディアが脚光サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2のドロー発進となった。海外では格上オランダに好勝負を演じた戦いぶりと共に、サポーターの行儀の良さも脚光を浴び、米メディアは問題行動を起こす海外観光客との比較で賛辞を送っている。劇的なドロー発進となった日本。熱狂に包まれた会場では、今大会も