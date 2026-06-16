6月5日（金）から【セブン-イレブン】に登場した「一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination」が、早くもSNSで話題を集めている様子。ファンから注目されている理由は、なんといってもここでしかお目に掛かれない限定のオリジナル衣装を身にまとった特別感！ 今回は、豪華なポスターや日常使いしやすく可愛い小物まで、思わずゲットしたくなりそうな魅力的な景品をご紹介します。 特別感のある衣装が魅力のポスター