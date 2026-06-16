新日本プロレスは１５日、７・６後楽園ホール大会で真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６」の出場者決定戦２試合を行うことを発表した。Ａブロック出場者決定戦でエル・ファンタズモと大岩陵平が対戦。Ｂブロックでは、ＯＳＫＡＲと高橋裕二郎が激突する。今年の「Ｇ１」はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷＡｒｅｎａで開幕。８月１６