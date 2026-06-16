東京都高野連は１６日、第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の東東京大会（７月４日開幕）の試合時間と球場が決定したと発表した。抽選会は１４日に都内で行われ、先に組み合わせが決まっていた。都大会で昨秋準Ｖ、今春Ｖと安定した強さを誇る関東第一が優勝候補筆頭。東東京３連覇へ向けて攻守に隙がない。帝京は１６年ぶりに出場した今春のセンバツで、昨夏の甲子園覇者・沖縄尚学を撃破。伝統の強打