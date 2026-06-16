下半身のコンディション不良のため故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手（２０）が１６日、ジャイアンツ球場でライブＢＰで山崎と２打席対戦。第１打席で左越え本塁打を放ち「たまたまです」と振り返った。第２打席は中飛だった。離脱後初のライブＢＰだったが「出力的なところは強く振れたりはしていたと思う」と手応えを明かし「あとはしっかり実戦を重ねていくだけ」と気を引き締めた。この日、負傷後初めて３軍の全体練