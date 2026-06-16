韓国の男性グループ・BIGBANGが、デビュー20周年を記念して「BIGBANG 2026 WORLD TOUR」を開催することを発表した。2017年の「LAST DANCE TOUR」以来となるワールドツアーは8月21日の韓国公演を皮切りに、11月の来日公演を含めたアジア、北米、ヨーロッパ、オーストラリアなど、現在のところ31公演が予定されている。 【写真】コーチェラの裏側G―DRAGONが見せていた表情