ブラジルのネイマールは初戦のモロッコ戦でベンチ外ブラジル代表FWネイマールは、北中米ワールドカップ（W杯）のノックアウトステージまでチームに復帰しない見込みとなっていると、米スポーツメディア「ESPN」が報じた。ネイマールは5月の試合でふくらはぎを負傷し、現地時間6月15日のトレーニングにも姿を現さず。6月19日に行われるグループステージ第2戦のハイチ戦を前にして、1週間前に受けた右ふくらはぎの医学的検査を再び