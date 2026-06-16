ガソリン価格のカルテル問題を受けて6月3日、理事長が交代した県石油商業組合。16日、新しい理事長が阿部知事を訪ね、就任を報告しました。県石油商業組合吉田和生新理事長「新理事長になりました吉田でございます。一連の対応の面で、ご迷惑をかけてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。今後の改善方針をご説明したく、お伺いいたしました」16日、県庁に阿部知事を訪ね、就任のあいさつをしたのは、県石油商業組合の吉