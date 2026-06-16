T.M.Revolution西川貴教（55）が16日、都内で、ペットフードメーカー「ヒルズ」の新製品発表会に出席した。同社はペットの腸活に注目したペットフード「ヒルズサイエンス・ダイエット」を発表。西川は“チーフペット腸活オフィサー”に就任した。「また新たな肩書が増えました」とすると、「ペットのみんなの安心を提供できるように頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。さまざまな肩書をもつ西川。「名刺が蛇腹になってい