元K-1選手で今年4月に引退試合を行った武尊（34）が、16日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。酒が飲めないが、酒メーカーのCMに出演していることについて説明した。【写真】幸せいっぱい！武尊＆川口葵が2ショット公開番組から引退後に“解禁”したことを聞かれ、「乾杯」と回答。「現役中、禁酒してたんで、久しぶりにお酒飲みましたね」と明かした。司会のハライチ・澤部佑（40）