ロックバンド、ラルクアンシェルのギタリストKen（57）とお笑いコンビ、ニューヨークが16日、東京・原宿で「フェンダー・フラッグシップTokyo来店100万人〜スペシャルセレブレーション」に出席した。2023年（令5）6月にオープンした同店の来店者が、同日100万人に達した。100万人目の来店者にギターがプレゼントされた。Kenは「ここの店舗の設定をデザインした方は、ラルクのアルバムのジャケットのデザインしてくれた人なんです。