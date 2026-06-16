衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は与野党の協議会で1年以内に結論が出なかった場合、「比例のみ45議席削減する」とした法案を総務会で了承し、国会に提出するための党としての手続きを終えました。きょう（16日）、自民党の総務会で了承された法案では、衆議院の選挙制度について、「人口のさらなる減少が見込まれる状況に鑑み、定数削減を含めて検討し結論を得る」としています。具体的には、衆議院議長のもとに設置された