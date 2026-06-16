お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、15日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。自身の冠番組で変えたことを明かした。番組ではテレビ業界で感じた違和感についてトーク。ジュニアは「あることで俺、ああ、おかしな世界にずっといて、そのことに気付かずにここまで来てんなって思って。自分がやってる番組は全部変えてもうてんけど」と、あることをきっかけに自身の番組で変えた