◇インターリーグドジャース−レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に7回に代打で途中出場。値千金の勝ち越し弾を放った。3−3で迎えた7回1死、フリーランドの代打で途中出場すると、相手3番手左腕・マッツの初球、内寄りのシンカーを捉え、左中間スタンド最前列に2号ソロ。一振りで勝ち越し点を奪い、ダイヤモンドを一周すると次打者・