韓国の女子バスケットボールリーグWKBLのウリ銀行ウィリウォンが16日、皇后杯とユナイテッドカップの2冠を達成したENEOSサンフラワーズを退団した藤本愛瑚（26）と片山菜々（27）の入団をSNSで発表した。同チームのアシスタントコーチには元日本代表の薮内夏美氏（48）の就任も決定している。藤本の父は元プロ野球選手の藤本俊彦氏、母はバレーボール元日本代表の山内（旧姓）美加さん。姉の愛妃はバスケットボール選手で富士通レ