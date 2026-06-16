タレントつるの剛士（51）が16日までにXを更新。国会で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」と発言した立憲民主党の古賀千景参院議員の発言について言及した。つるのは「『自衛隊に行く子は経済的に厳しい』日教組出身の立民・古賀氏小泉防衛相『配慮欠ける』」との見出しが付けられた記事を引用。「偏見。酷すぎる」と短い言葉で厳しく批判した。古賀氏は15日の参院決算委員会で、防衛白書を小中高生向けにまとめた冊子