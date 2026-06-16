現代の浮世絵師・KOJIMAN（コージマン）さんによる初の東京個展「下剋浮世（げこくうきよ）」が、6月6日（土）より、高円寺のカルチャースペース「C.G.R.」にて開催中だ。本展は、デザイアドライン株式会社が新たにオープンした「C.G.R.」のオープニング展であり、こけら落としの展覧会となる。KOJIMANさんは、これまでに\ellow Bucks（イエローバックス）、RIZE（ライズ）など、さまざまなアーティストとコラボレーション。北海道