夜道の一人歩きや、暗い駐車場で手元を照らしたい時、スマホのライトだと片手がふさがって少し不便ですよね。ダイソーには、コンパクトなのに広範囲をしっかり照らせる高性能ライトがあります。軽量で持ち歩きやすく、マグネット固定やスタンドまで搭載。アウトドア用のライトを身軽に持ち歩きたい人にもぴったりです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：充電式 COBライト PRO価格：￥550（税込）サイズ（約）：最大径55×