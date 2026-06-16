野菜の皮むきやスライス、千切りはテクニックを要するうえ、切った野菜が飛び散るのも気になります。そんな細かな作業を楽にしてくれるグッズをダイソーで発見しました！サビに強く、作りもしっかりとしたワイドサイズのピーラー。使ってみると、実力の高さに驚きました！価格は500円ですが、むしろお安いかも♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：軽量プラスチックワイドピーラー（チタンコート刃）価格：￥550（税込