セリアで見つけた『はがせる吸水スポンジ』は、異なる素材の層状のクロスを積層させたスポンジ。1枚ずつ層をはがせて、汚れたらまたきれいな面を使えるという画期的なアイテムです！ニトリで販売されている、テレビで紹介された人気商品の1／3以下の値段で買えてお得感大◎存在が広まったら売り切れてしまいそうです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：はがせる吸水スポンジ価格：￥110（税込）サイズ（約）：12×7×1.8