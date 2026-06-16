食器を選ぶとき、使いやすさはもちろん、テーブルに置いたときの雰囲気も大事ですよね。とはいえ、おしゃれなガラス食器は意外と値段が張ることも多く、気軽に買い足しにくいもの。ダイソーでは、海外製ならではの雰囲気を楽しめるガラスの器が100円で見つかります。小ぶりながら存在感のあるデザインが目を引きます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：円錐鉢価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：5061014