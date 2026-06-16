『ちいかわベーカリー OSAKA』が、商業施設『KITTE大阪』の3階に、2026年6月26日にオープンする。「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定で展開される。※すべて価格は税込み初の劇場版が7月に公開！東海道新幹線も『ちいかわ』を盛り上げる初の劇場版『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が2026年7月24日に公開されるとあって、ますます盛り上がりを見せる大人気コンテンツ『ちいかわ』。映画公開を記念してJR東海と