ソフトバンクは、シャープ製のスマートフォン「AQUOS R11」を7月上旬に発売する。価格は15万6960円。他社からのMNPで、端末購入プログラム「新トクするサポート+」に加入し、端末を25カ月目に返却、ソフトバンクで対象機種に買い替えると、実質負担額8万3760円で利用できる。月々の負担額は3490円となる。 「AQUOS R11」は、ライカ監修のカメラを搭載したシャープ製のAndroidスマートフォ