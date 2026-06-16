タレントの鈴木奈々さんは6月15日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんとのツーショットを公開し、話題となっています。【写真】鈴木奈々＆赤ちゃんのツーショット「奈々ちゃんの子供も見てみたいな〜」鈴木さんは「友達の赤ちゃんにミルクをあげさせてもらった」とつづり、2枚の写真を投稿。赤ちゃんを腕でかかえながら、ミルクをあげる様子が写っています。鈴木さんはサングラスをかけていますが「#写真撮る時だけすっぴんだからサ