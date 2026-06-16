Uber Eats Japan（以下、Uber Eats）は、6月15日から、長野県軽井沢町と静岡県伊東市において、新たにサービスの提供を開始した。国内屈指のリゾート地として知られる両エリアへの展開によって、Uber Eatsは地域住民の人々の日常生活の利便性向上と、観光客の人々に地域の食を楽しめる新しい選択肢を提供していく。「長野県軽井沢町」長野県軽井沢町および静岡県伊東市は、国内有数のリゾート地として多くの観光客が訪れる一方、近