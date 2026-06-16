滋賀県は、DAISO（ダイソー）のオリジナルトレーディングカードゲーム『蟲神器』コラボレーションキャンペーンを、「びわ湖の日」である2026年7月1日から、10月4日まで開催する。【画像】滋賀県限定の『蟲神器』カード2種期間中、滋賀県ならではの限定カード2種が登場。県内の環境学習施設利用などで入手できる。『蟲神器』は虫をモチーフにしたゲーム。カブトムシやクワガタムシなど人気の虫はもちろん、カマキリやクモ、バッタや