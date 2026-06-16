おやつカンパニーは、X（旧Twitter）発の人気作品「ちいかわ」デザインの「ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）」を、6月15日から期間限定で発売する。イラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の「ちいかわ」は、7月に待望の初映画化も決定している人気漫画作品。そんな「ちいかわ」の作品内に登場する“タン塩”がベビースターラーメンになった。「ちいかわ ベビースターラーメン（タン塩味）」「ちいかわ ベビ