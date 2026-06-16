サンワサプライは、チェアのキャスターと交換することで椅子をしっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚「SNC−ADJST4N」を発売した。同製品は、従来の固定脚とは異なり、装着しても座面の高さが変わらない新設計を採用。デスクや体型に合わせて調整した椅子の高さをそのまま維持しながら、キャスターを固定脚に変更できる。自宅でのテレワークや学習、フローリング床での作業など、椅子をしっかり固定して安定して座りたい環