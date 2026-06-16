「トライマグシリーズ」リッチェルのベビー用品部門は、赤ちゃんのできた、うれしい、やってみたいという気持ちを引き出す「TLI（以下トライ）マグシリーズ」のデザインを一新し、6月中旬から全国のベビー用品専門店などで順次販売を開始した。リッチェルの「トライマグシリーズ」は口唇トレーニングをしながら、「ストロー飲み」・「コップ飲み」のどちらもしっかりマスターできるアイテムが揃っている。「ストロー飲み」では口を