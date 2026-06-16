矢野経済研究所は、国内食品通販市場を調査し、現況、業態別動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2025年度の食品通販市場規模は5兆円を突破する見込みであることがわかった。新型コロナウイルス禍後の特需は一巡も、日常利用の定着で安定成長が期待される。2024年度の国内食品通販市場規模は、小売金額ベースで前年度比2.2％増の4兆8472億円と推計した。新型コロナウイルス禍を契機に拡大した食品通販の利用は