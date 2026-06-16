お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。人気芸人の不満を切り捨てた。この日は男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の越岡裕貴、松崎祐介もゲスト出演。2019年と2020年の「M-1グランプリ」では、メンバーの福田悠太と辰巳雄大がコンビを組んだ「つ〜ゆ〜」が、2020年には越岡と松崎が「おつゆ」を組み、それぞれ出場。2組ともに2回戦で敗退し