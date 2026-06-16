テックウインドは、代理店として取り扱うパソコンキャリングバッグの世界トップブランドTargus（ターガス）から、通勤時の快適性と外出時の利便性や機能性の高さが魅力の「Commuter」シリーズと、仕事からプライベートまであらゆる用途で使用できる「Work＋」シリーズを6月15日から販売を開始した。1983年の創業以来、ポータブルソリューションの世界的リーダーとして走り続けてきたTargusは、常に「消費者の快適さ」をその設計思