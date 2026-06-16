ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。【写真】顔がきれい…さわやかにほほえむ岩田剛典今、世界中が熱狂しているのが、カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。この話題が出ると岩田は「楽しんでいます。昨日も（日本対オランダ戦を）