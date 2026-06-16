◇ナ・リーグカブス5−4ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスは15日（日本時間16日）、本拠地でロッキーズに5−4とサヨナラ勝ち。貯金を3とした。今永昇太投手（32）は先発し6回途中1失点の好投。前日（14日）にラスベガスでのアスレチックス戦で球団記録23得点を24安打の猛打で叩き出した打線を手玉にとった。降板時にはファンがスタンディングオベーション。それでもチームは終盤に一時逆転を許し、今永の5勝目は