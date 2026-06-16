スノーボード男子ハーフパイプで、2月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した戸塚優斗（24＝ヨネックス）が16日、東京都世田谷区にある母校の日体大を表敬訪問し、金メダル獲得を報告した。戸塚は今年3月に6年をかけて卒業したばかり。遠征のため卒業式は欠席しており、この日に学位記や各種報奨金を受け取った。戸塚は勘違いで横浜・健志台キャンパスを行ってしまい、慌てて世田谷キャンパスに向かったため、当初の予