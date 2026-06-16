不仲だった隣人の飼い猫をつかまえて自分の犬の餌にしたとされるA・ロージー容疑者/El Paso County Sheriff's Office/KRDO via CNN Newsourceコロラド州エルパソ郡（KRDO）（以下の記事は人によっては不快な内容が含まれていますのでご注意ください）米コロラド州在住の女が、近所の住民の猫をつかまえて自分の犬の餌にしたとして、動物虐待の重罪で訴追された。裁判記録によると、訴追されたのはアシュリー・ロージー容疑者。以前