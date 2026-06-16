東京ディズニーランドは家族で楽しめる人気レジャースポットですが、近年はチケット代や飲食代などの上昇により、「家族4人で行ったら10万円以上かかった」というケースもあるようです。 実際に日帰りで訪れた場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか。本記事では、家族4人で東京ディズニーランドを利用した場合の費用の目安や家計への影響、出費を抑えるポイントについて解説します。